Optimar Araştırma'nın hazırlamış olduğu "Türkiye’nin Nabzı Ocak Araştırması" açıklandı. 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişiyle yapılan araştırmada İBB adayları vatandaşlara soruldu. Yapılan araştırmanın çıkan sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu önde tamamladı.

Araştırmalara göre "Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu seçilmeli?" sorusunua karşılık ise katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46,3

Murat Kurum: Yüzde 42,1

Kararsızım: Yüzde 5,7

Hiçbiri: Yüzde 5,9

SEÇİMİN KAZANANI DEM PARTİ'YE BAĞLI

Diğer yandan DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı aday göstermesi durumunda seçimleri AK Parti adayı Murat Kurum'un kazanma ihtimali yükselecek. DEM Parti yani HDP bir önceki seçimde aday çıkarmamış ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişti.

Bu seçimde DEM Parti ile birlikte Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'de aday çıkaracak.