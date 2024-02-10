SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son ankete göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ankette katılımcılara, "Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

SONAR Araştırma Şirketi'nin son açıkladığı anket, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak olan yerel seçimlere dair önemli ipuçları sunuyor. İstanbul'da gerçekleşen ankete göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayındaki seçimlerde ilk sıraya yerleşti.

SONAR'ın Çarpıcı Sonuçları!

SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tercih edilen adaylar belirlendi. İmamoğlu %41.1 oy oranıyla öne çıkarken, AKP'nin adayı Murat Kurum ise %40.6 oy alarak sıkı bir yarış sergiledi.

Duygusal Bir Adaylık ve Anket Sonuçları

Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak gösterilmesi dikkat çekti. Demirtaş, %6.5 oy oranıyla anket sonuçlarına katılanlardan destek aldı. Anketin ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan İmamoğlu'na yakın bir kaynak, Demirtaş'ın adaylığının duygusal bir boyut taşıdığını ifade etti.

Anketin Öne Çıkan Detayları

Anket sonuçlarına göre, İmamoğlu'nun önde olduğu ve Başak Demirtaş'ın %7 oy oranıyla dikkat çektiği belirtildi. İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu %4.3 oy oranına sahipken, Yeniden Refah Partisi adayının oy oranı %2.1 olarak kaydedildi. Seçim heyecanı, İstanbul'da süratle artarken, gelecek aylarda yapılacak seçimlere dair bekleyiş devam ediyor.