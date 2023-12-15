Sosisli Arpa Şehriye Salatası İçin Gerekli Malzemeler:

 ⦁ 1 su bardağı arpa şehriye

 ⦁ 2 adet sosis

 ⦁ 1 adet kırmızı biber

 ⦁ Bir tutam maydonoz

 ⦁ 3 adet yeşil soğan

 ⦁ Karabiber

 ⦁ Sıvıyağ

 ⦁ Yarım limon suyu

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 ⦁ Tuz

Sosisli Arpa Şehriye Salatasının Hazırlanışı

1- Bir tencereye su koyarak kaynatalım. Su kaynayınca içerisine arpa şehriyeleri koyarak pişmeye bırakalım. 5 dakika kadar haşladıktan sonra süzgece alıp soğumaya bırakalım.

 2- Sosisleri olabildiğince ince ve küp küp doğrayalım. Az yağda kavuralım.

 3- Kırmızı biberi de, mümkün olduğunca şehriye boylarında minik minik doğrayalım.

 4- Yeşil soğanları ve maydanozları da ayıklayıp yıkadıktan sonra, ince ince doğrayalım.

 5- Bütün malzemeleri karıştırma kabına alalım. Üzerine; limon suyu, karabiber, tuz ve sıvıyağı ilave edip iyice karıştıralım.

 6- Servis tabağına alarak, yanına kıvırcık salata yaprakları koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...