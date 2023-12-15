Sosisli Arpa Şehriye Salatası İçin Gerekli Malzemeler:
⦁ 1 su bardağı arpa şehriye
⦁ 2 adet sosis
⦁ 1 adet kırmızı biber
⦁ Bir tutam maydonoz
⦁ 3 adet yeşil soğan
⦁ Karabiber
⦁ Sıvıyağ
⦁ Yarım limon suyu
⦁ Tuz
Sosisli Arpa Şehriye Salatasının Hazırlanışı
1- Bir tencereye su koyarak kaynatalım. Su kaynayınca içerisine arpa şehriyeleri koyarak pişmeye bırakalım. 5 dakika kadar haşladıktan sonra süzgece alıp soğumaya bırakalım.
2- Sosisleri olabildiğince ince ve küp küp doğrayalım. Az yağda kavuralım.
3- Kırmızı biberi de, mümkün olduğunca şehriye boylarında minik minik doğrayalım.
4- Yeşil soğanları ve maydanozları da ayıklayıp yıkadıktan sonra, ince ince doğrayalım.
5- Bütün malzemeleri karıştırma kabına alalım. Üzerine; limon suyu, karabiber, tuz ve sıvıyağı ilave edip iyice karıştıralım.
6- Servis tabağına alarak, yanına kıvırcık salata yaprakları koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...