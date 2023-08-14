11 yaşındaki öğrenci Fatma K., sosyal medyada izlediği bir videoyu evde denemek istediği sırada ağır yaralandı. Videoyu izledikten sonra kendi üzerine kolonya döken ve elindeki çakmağı ateşleyen Fatma K., aniden alevlerin içinde kaldı. Saçları ve kıyafetleri hızla yanmaya başlayan küçük kız, hemen banyoya koştu ve üzerine su dökerek kendini söndürmeye çalıştı. Ancak göğüs ve boyun bölgelerinde ciddi derecede yanıklar oluştu.

Olayın ardından ailesi tarafından hızla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatma K., burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Yanık tedavisi süren genç kız, yaşadığı korkunç anları paylaştı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Fatma K., olay anında evde kimsenin olmadığını belirtti. Sosyal medyada izlediği ve ilgisini çeken "kolonya yakma" videosunu denemeye karar verdiğini anlatan Fatma K., kolonyayı üzerine döktükten sonra çakmağı ateşlediğinde birden alevlerin içinde kaldığını ifade etti. Panikle banyoya koşup üzerine su döktüğünü ve bu korkunç anlarda ölümü düşündüğünü dile getiren Fatma K., artık benzer tehlikeli denemeler yapmayacağını ve başkalarının da böyle riskli davranışlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Olayın kendisine büyük bir ders olduğunu sözlerine ekledi.