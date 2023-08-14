Mahmudiye mahallesi Musa Durmaz ile Bakırcı sokağın kesiştiği kavşakta otomobil ile motosikletli Yunus ekipleri çarpıştı. Kaza sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Bakırcı sokka üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A. yönetimindeki 16 KAG 64 plakalı otomobil, Musa Durmaz sokağında ihbar üzerine olay yerine giden Yunus ekiplerine ait polisi memuru Ü.B. (52) yönetimindeki motosikletle iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü polis memuru Ü.B. ile arkasında oturan polis memuru M.Y.(26) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı polis memurları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.