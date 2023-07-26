Kadın-Erkek ilişkilerine yönelik yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nur Esin, gittiği Şanlıurfa’da, kadınlara yönelik paylaşımlarıyla şimşekleri üzerine çekti.Feride ÇETİNER - abdpost.com / ABD (İGFA) - Instagram’da Nuresin34 hesabıyla yayın yapan Nur Esin, Şanlıurfa’da Urfa kadınlarını irdeleyip “Altın derdindeler.” dedi.

Kadınların sevmediği kadın olarak ünlenen Nur Esin yaptığı paylaşımlarda erkeklerin penceresinden kadınlara bakıyor.

Kadınlarla ilgili paylaşımlarından dolayı kadın takipçilerinden linç yiyen Nur Esin, Şanlıurfalı kadınlara yönelik “Urfa’nın kadınları sabah yatıyor gece yatıyor ağa. Kısır, köfte derdindeler. İşleri güçleri altın para. Adamları onlara para getirsin, altın alsınlar gerisini düşünmüyorlar. Urfa kadınları keyf ediyor.” diye yorum yaptı.

Urfalı kadınlar videoya beddualarla yorumlar yazınca, Nur Esin tekrar bir açıklama yaptı.

Urfalıların misafirperver olduğuna dikkat çeken Esin, “Doğu insanının misafirperverliği hiç bir yerde yok. İnanılmaz tepki aldım. Çok tepki aldım. Her Urfa kadını bu geçerli değil. Çalışan, emekçi kadınlara saygım sonsuz. Benim lafım görgüsüz, sonradan görme, sonradan görme, hayatı boyunca bir şey üretmemiş kadınlara yönelik bu insanları siz bile eleştiriyorsunuz.” diye konuştu.

https://youtu.be/Fzwtu8at0Nw