Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Gençlerimizin yarınları inşa edebilmesi için sosyal modeller üretmesi lazım. Bu sosyal modellerin üretileceği sosyal bilim alanlarının desteklenmesi güçlendirilmesi gerekiyor. İşte bu Sosyalfest platformu gençlerimize böyle bir imkân ve kabiliyet tanımıştır' dedi.

'Türkiye Sosyal Bilimler Hamlesi' vizyonuyla düzenlenen Sosyalfest 2026'da, insan ve toplum odaklı projeler gençlerle buluşturuldu. Festival kapsamında Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, İlahiyat ve Sağlık olmak üzere 4 ana kategori ve 30 farklı temada yarışmalar düzenlendi.

Açılış programına, İstanbul Valisi Davut Gül, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal bilimlerin toplumların gelişimindeki önemine dikkat çekerek gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 'İstanbul'umuz da 58 tane üniversitemiz var 1 milyondan fazla öğrencimiz var. 2053 vizyonunu altını dolduracak kişiler başta hocalarımız olmak üzere öğrencilerimiz bu işlere maddi manevi katkı sunan arkadaşlarımız. Bu işi sadece matematikle sayısala teknolojiyle açıklayamayız. İşte sosyal bilimler bunun için kıymetli. İnanıyorum ki Karabük Üniversitemizin, İstanbul Üniversitemizin diğer üniversitelerimizle birlikte, iş yapma kültürünü ortaya koyduğu bu etkinlikle tıpkı teknofestte yapılan gibi günü geldiğinde bir gün çok daha büyük mekânlarda çok daha büyük katılımlarla bunları gerçekleştirmiş olacağız' şeklinde konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise Sosyalfest'in kısa sürede büyük bir marka haline geldiğini belirterek, 'Son derece gururluyuz. Uzun bir zamandır emek verdiğimiz çilesini çektiğimiz Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek sosyal projeleri üretmeye ve üretilmeye çalıştığımız sosyal testin önemli bir töreninde bir arada bulunuyoruz. İlkini 2024 yılı iki 3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde yapmış olduğumuz Sosyalfeste, şunu açıkça gördük ki gençlerimizin yarınları inşa edebilmesi için sosyal modeller üretmesi lazım. Bu sosyal modellerin üretileceği sosyal bilim alanlarının desteklenmesi güçlendirilmesi gerekiyor. İşte bu Sosyalfest platformu gençlerimize böyle bir imkân ve kabiliyet tanımıştır' ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da İstanbul Üniversitesi'nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Gençlerimizin sosyal model tasarlama becerilerini geliştirilmesi toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşması bilimsel düşünceyi gündelik hayatla buluşturması ve üretim süreçlerine de doğal olarak aktif şekilde katılmaları çok değerlidir. Sosyal ve sosyal bilimleri gençlerin diliyle yeniden konuşturan akademik bilgiyi toplumla buluşturan sosyal inovasyonun somut projelere dönüştüren güçlü bir platform' şeklinde konuştu.

Sosyalfest'e ilişkin bilgiler veren Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Sosyalfest sosyal bilimler alanında gençlerimizin gençliğimizin toplumsal sorunlara çözümler ürettiği toplumun ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yeni projeler ürettiği yenilikçi yaklaşımlar ürettiği bir sosyal inovasyon hareketidir. SosyalFest aracılığıyla medeniyetimizin tarihi kültürel değerlerinden esinlenerek geleceğe yönelik yeni bir medeniyet inşa etme projesidir. Bu anlamda sosyalfest gençlerimizin fikirlerini vatandaşlarımızın fikirlerini sosyal projelerle bir sosyal inovasyon hareketine dönüştürme projesidir. Sosyalfest ilki 2024 yılında Karabük Üniversitesi merkez kampüsünde yapıldı 3 bin 783 sosyal proje gelmişti. Şimdi o zamandan bu zamana baktığımızda 12 bin 20 projeye ulaştık. Üç katından fazla bir sosyal proje almış olduk. Gençlerimizin bu yarışmalara ilgisini çok yüksek olduğunu görüyoruz. 2024'te yaptığımız yarışmalarda 41 paydaşımız vardı şu anda 90 paydaşımız var. İstanbul Üniversitesi kurumsal ortağımız olarak bu aksiyonda bizimle birlikte ortak bir şekilde yer alıyor ve Sosyalfeste İstanbul'da Beyazıt kampüsümüzde birlikte gerçekleştiriyoruz. İlk yarışmamızda 700 bin TL ödül dağıtmıştık. Şu anda 6 milyon TL gençlerimize ödül dağıtıyoruz' ifadelerini kullandı.

Sosyalfest 2026'nın ödül töreni ve kapanış programının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirileceği öğrenildi.