Açıklanan milyarlık zararların ardından sarsılan dev kurum, çikolata fabrikasındaki modern üretim hatlarını sökerek rakip firmalara satmaya başladı.

Tarımdan Haber’den Sadettin İnan’ın haberine göre, şeker pancarını katma değerli ürüne dönüştürmek amacıyla kurulan çikolata fabrikasında üretim neredeyse durma aşamasına geldi.

Torku’nun en teknolojik bölümleri arasında yer alan yumuşak şeker, sert şeker ve tam otomatik şekillendirme hatlarının, 139 milyon lira karşılığında rakip firma Elvan Gıda’ya devredildiği belirtildi.

Sektör temsilcileri, başka şirketlerin büyüme iştahıyla satın aldığı bu gelişmiş tesislerin Torku bünyesinde verimsiz kalmasını yönetimsel hatalara ve liyakat sorunlarına bağlarken, makinelerin fabrikadan sökülüp kamyonlara yüklenmesi üreticiler arasında büyük bir endişe yarattı.

SADECE GIDA SEKTÖRÜNDE SINIRLI KALMADI

Kurumdaki gerileme sadece gıda üretimiyle sınırlı kalmadı. Geçmişte büyük yatırımlarla devralınan Soma Termik Santrali, bakımsızlık ve yönetimsel ihmaller neticesinde milyarlarca liralık bir "zarar makinesine" dönüştü.

Santralin enerji üretememesinden kaynaklanan devasa mali yük, doğrudan pancar üreticisi çiftçinin üzerine binerken; bir dönem Türkiye’nin hayvancılık lokomotifi olan dev çiftliklerin de büyük kısmı kapatıldı. Bir zamanlar binlerce hayvanın bulunduğu tesislerden geriye sadece boş binalar ve satışı yapılan araziler kaldı.

1 MİLYAR LİRALIK ZARAR

Konya Şeker’in ana faaliyet alanı olan şeker üretimi de hatalı stok yönetimi ve ithalat politikaları nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Şirketin ürettiği şekeri maliyetinin altına satmak zorunda kalması, bilançoya 1 milyar liralık ağır bir zarar olarak yansıdı.

Üstelik çiftçinin en büyük güvencesi olan lisanslı depoculuk faaliyetlerine de son verildi. Üreticilerin mahsulünü saklayacak yer bulamaması, pancar çiftçisini özel sektörün düşük fiyat politikalarına mahkum ederken; alın teriyle kurulan devasa fabrikaların parçalanarak satılması kurumun geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.