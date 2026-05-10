Türkiye’nin köklü tekstil firmalarından İpliksan A.Ş.’nin Isparta’da bulunan iki büyük fabrikası için yeniden satış sürecine girildi. Daha önce 2024 yılında icra yoluyla satışa çıkarılan ancak alıcı bulamayan fabrika ve araziler için bu kez yaklaşık 1 milyar TL’lik yeni değer belirlendi.

Sektör temsilcileri ise tesislerin uzun süredir satılamamasında, Türkiye’de tekstil sektöründe yaşanan daralma, fabrikaların kapanması ve üretimin Mısır gibi ülkelere kaymasının etkili olduğunu belirtti.

İpliksan’ın temelleri 1930’ların başında Mehmet Gürkan tarafında atıldı. Aile şirketi konumundaki fabrikada son 50 yıldır halı ipliği üretimi yapılıyordu. Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre fabrika, Isparta’nın da en önemli tesislerinden biri konumundaydı. Ancak son yıllarda finansal darboğaza giren şirket banka borçlarını ödeyemeyerek iflas etti. Şirketin fabrikaları 2024’te satışa çıkarıldı. Ancak Isparta’daki iki dev fabrikaya alıcı çıkmadı.

Belirlenen bedeller

Birinci fabrika: 23 bin 700 metrekarelik arazi üzerinde bulunan iplik ve halı dokuma fabrikası ile idari binalar için 415 milyon TL değer belirlendi.

İkinci fabrika: 24 bin 700 metrekare büyüklüğündeki halı fabrikası ve arazisi için ise 460 milyon TL muhammen bedel açıklandı.