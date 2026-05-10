81 ilde savcılıkların koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine üye olduğu belirlenen 3 milyon 173 bin kişi hakkında rekor seviyede idari para cezası uygulanmaya başlandı.

13 MİLYON KİŞİ MERCEK ALTINDA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı bahis platformlarına ait veri tabanlarını incelemesiyle ortaya çıkan rakamlar, sorunun ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi. Sistemlerde kayıtlı yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı bilgisine ulaşılırken, kimlik bilgileri ve T.C. numaraları net şekilde tespit edilen 3 milyon 173 bin kişi doğrudan yaptırım kapsamına alındı. Operasyonun mali boyutunda ise para transferlerinde kullanıldığı belirlenen 14 binden fazla para yatırma hesabı ile 52 binden fazla para çekme hesabı dondurularak incelemeye alındı.

SPORCU VE YÖNETİCİLER DE LİSTEDE

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri de mercek altına alınan isimlerin profili oldu. Tespit edilen milyonlarca kullanıcı arasında yalnızca sıradan vatandaşların değil; futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular ile bazı kulüp yöneticilerinin de yer aldığı iddia edildi.

Kimlikleri ve telefon numaraları dijital izler üzerinden belirlenen bu isimler hakkında yasal sürecin hızla işletildiği bildirildi.

CEZALAR 100 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yürürlükteki mevzuata göre yasa dışı bahis oynamak "suç" kategorisinde değil "kabahat" olarak değerlendirilse de, 2026 yılı itibarıyla uygulanan cezai yaptırımlar ciddi oranlara ulaştı.

Kabahatler Kanunu kapsamında kesilecek para cezaları, fiilin boyutuna ve sürekliliğine göre kişi başı 100 bin TL ile 400 bin TL arasında değişecek. Yetkililer, bu tarihi adımın yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal kaynaklarını kurutmaya yönelik kararlı bir müdahale olduğunu vurguluyor.