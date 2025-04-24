Hacı Sevim Yıldız Kampüsü Spor Salonu’nda 24-25 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, perşembe günü saat 10.00’da yapılacak açılış töreniyle başlayacak ve cuma günü ödül töreniyle sona erecek.

Yarışmanın temel amacı; öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini artırmak, teknolojik gelişmelere duyarlı, üretken ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini desteklemek. Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, öğrenciler arasında bilgi ve beceri dönüşümüne katkı sunulması ve endüstriyel gelişmelerin tanıtılması hedefleniyor. Takım çalışması, özgüven, saygı ve anlayış gibi sosyal becerilerin gelişimi de yarışmanın odaklandığı alanlar arasında yer alıyor.

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması gibi ulusal yarışmalara katılım sürecinin yerel ayağını oluşturuyor. Bu yönüyle öğrencilerin motivasyonuna ve teknolojiye olan ilgilerine önemli bir katkı sunması bekleniyor.

İnegöl’deki ortaokul ve lise düzeyindeki okullardan toplam 73 takımın başvurduğu yarışmada, her takım en fazla iki öğrenci ve bir danışman öğretmenden oluşuyor. Ortaokul düzeyinde “Tozkoparan” kategorisinde 15 takım, “Temel Seviye Çizgi İzleyen” kategorisinde ise 32 takım yarışacak. Ortaöğretim düzeyinde ise “Mini Sumo” kategorisinde 14 takım, “Labirent Ustası” kategorisinde 5 takım, “Hızlı Çizgi İzleyen” kategorisinde 7 takım yer alacak.

Toplamda 73 takımın yarışacağı bu büyük teknoloji etkinliğinde yaklaşık 134 öğrenci ve 34 danışman öğretmen aktif katılım sağlayacak.