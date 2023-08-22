Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimlerine bakarken bir kere daha düşünebilirsiniz.Bu muhteşem oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, haklılık payınız var.Günümüz oyun bilgisayarlarına göre üst düzey bir sistem gereksinime sahip olan Star Wars Jedi: Fallen Order , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Star Wars Jedi: Fallen Order Minimum Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Intel Core i3-3220 / AMD FX-6100

Bellek : 8 GB

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7/8.1/10

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750

Depolama Alanı : 55 GB

Star Wars Jedi: Fallen Order Önerilen Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1700

Bellek : 16 GB

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7/8.1/10

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

Depolama Alanı : 55 GB

Star Wars Jedi: Fallen Order Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Star Wars Jedi: Fallen Order ortalamanın biraz üstü gibi gözüküyor eğer oynamak isterseniz bir kaç oyununuzu feda etmeniz gerekebilir..Star Wars Jedi: Fallen Order yükleyebilmeniz için istenilen depolama alanı 55 GB yer kaplamaktadır.

Star Wars Jedi: Fallen Order Kaç GB Ram İstiyor?

Star Wars Jedi: Fallen Order boş ram slotlarınıza yeni ramler satın almanızı isteyebilir.Oyunun minimum şartlarda oynanabilmesi için 8 GB Ram sahibi olmalısınız.

Star Wars Jedi: Fallen Order Hangi Platformlarda oynanabiliyor?

Star Wars Jedi: Fallen Order oynunu kurup oynamak istiyorsanız aşağıda bulunan platformlardan birine sahip olmanız gerekir.Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun oynanabildiği platformlar;