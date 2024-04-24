Bilecik’te ilk kez 195 sporcunun katıldığı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı yapıldı.

Türkiye’nin en zorlu yarış serileri arasında yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda Bilecik’te 13 kategoride 7’si kadın, 195 sporcu kıyasıya yarıştı. Yarışmada sporcuların ilk acil sağlık ihtiyaçlarını UMKE ekibi tarafından karşılandı. Alanda kurulan çadırda, ekipler tarafından yaralanan sporculara müdahale edildi. Öte yandan 2 günde binlerce kişinin izlediği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1’inci ayağında EV kategorisinde Ali Baydaş ve EC Grubundan Ufuk Çakmak birinci oldu.