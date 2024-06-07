Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, 24 Haziran 2024 tarihinde başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyespor işbirliğiyle her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 24 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz Spor Okulları, 3’er haftalık 4 dönem halinde pazartesi-çarşamba ve cuma ya da salı-perşembe-cumartesi şeklinde planlandı. İlk dönem 24 Haziran 2024-13 Temmuz, ikinci dönem 15 Temmuz 2024-3 Ağustos ve üçüncü dönem ise 5-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 4-16 yaş aralığındaki çocukların eğitim alabileceği Yaz Spor Okulları’nda, yüzme, cimnastik, voleybol, okçuluk, karate, kort tenisi, masa tenisi, taekwondo, satranç, güreş, basketbol, boks ve judo olmak üzere 13 farklı branşta eğitimler verilecek. Eğitimler, deneyimli antrenör kadrolarıyla modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek olan 4 spor kompleksi, 5 spor tesisi, 5 yüzme havuzunda verilecek.

Kayıtlar 10 Haziran’da başlıyor

Yaz Spor Okulları’na kayıtlar 10 Haziran’dan itibaren Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri, Hüdavendigar Spor Tesisleri, Mihraplı Kadınlar Yüzme Havuzu, Kestel Yüzme Havuzu, Gürsu Yüzme Havuzu, Vakıf Bera Spor Kompleksi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Atıcılar Boks Salonu, Hatice Kübra İlgün Emek Tesisi ve Atıcılar Okçuluk Tesisi’nde yapılabilecek.