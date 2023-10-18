Amatör Spor Haftası sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Sporun Enleri' töreninde Bursa Büyükşehir Belediyespor’a ödül yağdı.

Bursa Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle Bursa’yı uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil eden sporcular ile antrenör ve kulüp yöneticilerine plaket verildi. Düzenlenen organizasyonda yılın spor adamı seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve Bursa’ya Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları ile antrenörleri de ödüle layık görüldü.

Sporun Enleri Ödül Töreni’nde yılın spor adamı seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer plaketini Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç’tan aldı. Rahmi Aksoy, Bursa ve Türk sporuna destekleri nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili, Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer’e teşekkür etti. Başkan Dinçer ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın liderliğinde Bursa’yı sporun lider kenti yapmak için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ederken, “Özellikle altyapıya verdiğimiz önemle Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak istiyoruz. Bünyemizden çıkan sporcuların da uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırması hem bizi hem de Bursa’yı gururlandırıyor” diye konuştu.

Törende altyapıdan yetişen sporcularla Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne yükselen, ayrıca aynı kadroyla Türkiye şampiyonlukları yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Başantrenörü Merve Yılmaz'a ödül verildi. Son olarak Peru’da Para Atıcılık Dünya şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan da ödüle layık görüldü. Ayrıca Bocce’de dünya ikincisi ve Avrupa üçüncüsü olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hüseyin Önder ile kulübün bocce antrenörü Ahmet Yaratılmış da Türk sporuna katkıları nedeniyle ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularının yanı sıra törende Türkiye’ye uluslararası organizasyonlarda madalya kazandıran Bursalı sporculardan Dünya Üniversiteler Atletizm şampiyonu Berke Akçam, Üniversiteler Kick Boks Avrupa şampiyonu Enes Gezer, Avrupa Oyunları Atıcılık ikincisi Dilara Bedia Kızılsu, Yıldızlar Avrupa Kick Boks Şampiyonu Kadir Pekin, Dünya Yüzme Şampiyonası sekizincisi Berkay Ömer Öğretir ve Görme Engelliler Judo Avrupa üçüncüsü Yasin Çimciler de ödüle layık görüldü. Ayrıca Sutopu Milli Takım Antrenörü Ali Batmaz, Uludağ Olimpik Spor Kulübü Başkanı Abdurrahman Dağlar, Bursa Kültürspor Başkanı Ceyhun Kurtlar ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden İsmail Bağcı plaketle ödüllendirildi.

Murat Avcı