Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen, şu ifadeleri kullandı;



“Bildiğimiz üzere belediyemiz Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini hazırladı. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına onaylattı. Bu adımı bölgemizde atan az sayıda belediyelerden olmayı başarmıştır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında tabi ki yaşadığınız kentin dokusuna, kültürüne, hatta tarihine ve köklerine sahip çıkmalıyız. Bu çerçevenin dışına çıkarsak değişimi yeniliği istemiş oluruz. Ancak yine de geçmişle bağımızı koruyarak değişimde kent vizyonumuzu, geleceği, sonrasını, yarınları tanımlayabilecek planlama kapasitemiz birikimimiz olmalı. Kentsel dönüşümler Murat Kurum Bakanımızın geçen hafta dediği gibi belediyelerce rantta dönüştürülmemelidir. Biz bu konuda belediyenin partisine bakmayız dedi. Belediyeler kendi kazanımlarını öncelememelidir. Yasadan verilen olağan üstü yetkileri işin özü ve ruhu gereği insanların mülk sahiplerinin deprem güvenli yapılarda yaşamlarını sürdürmeleri prensibini hedeflemelidir. Yoksa ticari bir şirkete işletmeye dönüşürsünüz. Kamu görevi ve tanımı dışına çıkarız. Sayın Bakanımı bu paylaşımını çok yerinde doğru buluyorum.”

“ŞEHRİN DOKUSUNA SADIK KALINMALI”

“Şehrimizde öncelik verilen kent merkezindeki Turgutalp Mahallesi kentsel dönüşüm uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Müteahhidin yerel bir firma olması ve derneğimizin üyesi olması nedeni ile Pera Mimari de elimnden geleni yaptığını belirtmek isterim. Riskli alan ilan edilen Alanyurt konutlar bölgesi içinde matematiksel modellemeler üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu bölgede umarım çok katlı yapılar planlanmaz ve şehrin dokusuna sadık kalınır. Bu bölge içinde işlerin yerelde firmalarla yürütülmesi gerekliliğini bir kere daha buradan vurgulamak istiyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki inşaat tamamen insan eli emeğine dayalı bir sektör ve hataya kusura açık bir üretimdir. Bizim işimizde cnc, robot vs çalışması şimdilik mümkün görünmüyor. Dolayısı ile yerelde firmalar ile işler yürütülürse inşaatta geri dönüşlerde vatandaşların mağduriyeti yaşamayacaktır. Bizler İnegöl’deki firmalar bu yetkinliğe sahip olduğumuzu paylaşmak istiyorum.”

“İMDER OLARAK DESTEK OLMAYA HAZIRIZ”

“Ben burada başka bir bölgeye dikkat çekmek istiyorum. Eski Belediye ek hizmet binasının bulunduğu alanda yıkılıp tekrar bir çalışma planlandığını basından duyuyoruz. Buradaki mevcut Belediye binası Cemal Arık başkanımız zamanında yapımına İller Bankası kontrolü ile başlanmış Rahmetli Belediye Başkanımız Hikmet Şahin zamanında 1998 yılında kullanıma açılmış 3 katlı yatay mimari hatta bodrumlu perde betonlu sağlam bir binadır. Bu binamız mimarisi itibari ile kent merkezinde sıcak bir dokusu vardı. Ancak sonraları alt katların ticari alanlara dönüştürülüp satılması nedeni ile tabela karmaşası oluşmuş dolayısı ile yapı mimari kimliğini kaybetmiştir. Belediyemiz burada yıkıp yenisini mi yoksa kentsel dönüşüm mü yapacak bunu tam olarak beyan etmediler. Sadece kendi içinde yeni bir yapı yapılacaksa Kamu İhale kanunun yapım işleri mi kullanılacak anlayacağız zamanla. Aslında derneğimiz bu bölge için Akman pasajının bulunduğu ada ve Royal otelin karşısı ve Belediye ek hizmet binası adalarını da kapsayan toplam üç ada için bir çalışma vizyonu belediyemize önermiştir. Şehrin merkezi bölgesinde böyle bir kamusal alanda kentsel dönüşüm ile birlikte çöküntü alanların iyileştirebilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Sayın başkanımız muhakkak bu ihtiyacı görüyordur. Bizler derneğimiz İmder olarak kendisine destek olmak için hazırız. Yoksa ev sizin dükkan sizin can sizin mal sizin demek dönüp gitmek en kolayı. Belediyecilik bu hiç değil.”

“EN BÜYÜK KAZANAN İSE TÜM İNEGÖL OLACAKTIR”

“Bu bölgedeki mal sahipleri de şunu çok iyi anlamalılar. Öyle bedel ödemeden deprem güvenli sıfır binalara sahip olmaları söz konusu olamaz. İnşaat m2 maliyetleri 25.000 TL/m2 olduğu bir ortamda mülk sahipleri hepsi kendi m2 kadar alanlarının ya bedellerini ödemelidir ya da malının yarısından feragat etmelidir. Başka türlü bu maliyetler ortada iken belediyeden beklemek çözümsüzlüğü getirecektir. Zaten ada bazlı kentsel dönüşüm uygulamaları gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Plan notları gerekse 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası ile emsal ve kat artışı ile desteklenmektedir. Özetle bu bölgedeki mülk sahipleri bu işi bedeli ile yaptırma azmini iradesini göstermeleri gerekiyor. Ceplerinden ödeyecekleri bedel işin bitiminde ciddi bir varlığa dönüşecektir. Hatta kentsel dönüşüm yasasında yapım işinde mülk sahibine vadeli geri ödeme yöntemleri ile destekle sunulmuştur. Diğer bir husus ise belediyemizde kentsel dönüşümdeki yasal yetkilerini buradaki mülk sahiplerini ikna ederek yada ikna olmuyorsa da 50+1 yetkisini kullanarak çözmesi kendi kaderine bırakmaması tarihi ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtmek istiyorum. Şehrin en merkezi bölgesi için herkes üzerindeki sorumluluğu yerine getirirse biliyoruz ki iş bittiğinde tüm taraflar kazanacaktır. En büyük kazanan ise tüm İnegöl olacaktır. Şehirlerin merkezleri o şehrin kimliğini temsil eden en önemli bölgelerdir. Bu konuda derneğimiz her türlü desteği vermeye hazırdır.”