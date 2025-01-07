Orta Doğu’da büyüyen bir güç olmayı sürdüren Türkiye, Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye ile kurduğu stratejik ilişkiler ve bölgesel hamlelerle dikkat çekiyor.

Suriye'de muhaliflere verdiği desteğiyle öne çıkan Türkiye, Orta Doğu’nun şekillenmesinde önemli bir aktör haline geldi.

Türkiye'nin bölgede yükselen nüfuzu işgalci politikalarıyla bilinen İsrail’in rahatsızlığını artırdı.

İsrail hükümeti tarafından kurulan bir komite olan Nagel Komitesi’nin hazırladığı savunma raporunda, Türkiye'nin büyüyen gücü korkuya neden oldu.

Nagel Komitesi’nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda İsrail’in, ’’Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma isteğinin İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceğini’’ belirtildi.

Komitenin değerlendirmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede giderek daha iddialı politikalar izlemesi ve bazı analistlerin bu politikaları İsrail'in aleyhine olarak görmesi üzerine geldi.

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin Suriye'deki yeni hükümetle kurduğu ilişkiler, komite tarafından endişeyle karşılanıyor.

Savunma bütçesinin artırılması gibi tavsiyeler veren komitenin raporunda, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiğine yer verildi.

Raporda, Suriye’de iktidara gelen grupların ’’Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riskine’’ dikkat çekildi.

"ARENAYA YENİ GÜÇLER GİRİYOR"

Jerusalem Post'daki habere göre, Komite dün İsrail Başbakan’ı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e son raporlarında yer alan hususlara karşı tavsiyelerini sundu.

Netanyahu raporla ilgili Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit olduğuna işaret ederek, “Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Komite, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra Türkiye'nin yarattığı zorluklarla başa çıkabilecek donanıma sahip olmasını sağlamak için savunma bütçesinin gelecek beş yıl içinde artırılmasını öneriyor.

JP’ye göre Komite, Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlanmak için ayıca aşağıdaki önlemleri tavsiye etti:

- İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları gibi gelişmiş silahların satın alınması.

- Demir kubbe, Davud’un sapanı ve yeni faaliyete geçen demir ok lazer tabanlı savunma sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi.

- Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyeri inşa edilmesi.