Emekli vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla beraber bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak etmeye başladı.

Bu yıl 3 bin TL olarak güncellenen emekli bayram ikramiyesi Meclis tarafından kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin ne zaman ödeneceği konusunda açıklama yaptı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

"Bir gelişme var mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesaplarına aktarılacak. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri dosya bazında gerçekleştiriliyor. Her dosya için 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi, hisseleri oranında ödeniyor.

Ölen eşin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta oldukları için 2000 lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birden fazla kaynaktan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en yüksek ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verecek.

Örneğin, bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa, sadece kendi emekliliği nedeniyle 3000 lira ikramiye alacak. Benzer şekilde, bir kadın hem dul aylığı hem de yetim aylığı alıyorsa, en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek bir ikramiye alabilecek.

Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emeklilik aylığı nedeniyle 3000 lira ikramiye alacaklar. Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde ancak bayramdan önce vefat etmeleri durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?

Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar, Ramazan Bayramı'nda yararlanacak. Ancak, emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler, bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacaklar.

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geldiği için, emeklilik dilekçesini 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'liler de Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.