Moda sektöründe tesettür giyimine yönelik festivallere büyük ilgi gösterilince organizasyon firmaları yurt genelinde Tesettür Modası Haftaları düzenlemeye başladı.

Daha önce Bursa’da büyük ilgi gören festival bu kez 24-28 Nisan 2024 tarihlerinde Bursa Timsah Arena(Atatürk) stadyumunda yapılacak. Goldsit tribünlerinde gerçekleştirilecek olan Moda ve Alışveriş festivaline girişler ücretsiz olacak.

Organizasyon firması festivale özel bir kampanyada düzenledi. Açılışa özel ilk gelen 1000 kişiye 500 TL’lik alışveriş çeki hediye edilecek.

Tesettür giyiminin ünlü markalarının ürünlerinin yer alacağı festivalde, giyim dışında, şal, eşarp ve takı ürünleri de yer alacak.

Şahane festival tarafından düzenlenecek organizasyona Bursa ve ilçelerinden binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor.