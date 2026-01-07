Türkiye Büyük Millet Meclisi, EYT düzenlemesi dışında kalan staj ve çıraklık sigortası mağdurlarıyla ilgili önemli bir adım attı. Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, 3308 sayılı Kanun kapsamında yapılan staj ve çıraklık sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları kapsamında değerlendirilerek emeklilik hesabına dahil edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başlatılan resmi süreçle, staj dönemlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi ve böylece çok sayıda kişinin EYT kapsamına girebilmesinin önü açılmak isteniyor.

Borçlanma Formülü Masada

Gündeme gelen düzenlemeye göre; geçmişte staj veya çıraklık yapmış ancak adına sadece “kısa vadeli sigorta” (iş kazası ve meslek hastalığı) primi yatırılmış kişiler, bu dönemleri borçlanarak emekliliklerine saydırabilecek.

Böylece, 8 Eylül 1999 öncesinde staj girişi olan ancak prim yatmadığı için EYT’yi kaçıran vatandaşlar, geriye dönük borçlanma ile işe giriş tarihlerini öne çekebilecek ve emeklilik hakkı kazanabilecek.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Teklifin öncelikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda görüşülmesi, ardından Genel Kurul’a gelerek oylanması bekleniyor. Muhalefetin desteği ve iktidarın çalışma takvimiyle sürecin yasama yılı içerisinde netleşmesi öngörülüyor.

Staj sigortası emeklilik başlangıcı sayılacak mı? TBMM’ye sunulan teklif yasalaşırsa, staj ve çıraklık başlangıç tarihleri, emeklilik hesabında “sigorta başlangıç tarihi” olarak kabul edilecek ve borçlanma imkanı getirilecek.

Düzenlemeden Kimler Yararlanacak?

Söz konusu düzenleme; lise ve üniversite eğitimleri sırasında zorunlu staj yapanlar ile Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (çıraklık okulları) eğitim alarak sanayide çalışan ve sigorta sicil kartı bulunan kişileri kapsıyor. EYT’yi Kaçıranlar İçin Emeklilik Yolu Açılıyor mu?

Eğer staj sigortası başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999’dan önceyse, düzenlemenin yasalaşması halinde bu tarih sigorta başlangıcı olarak kabul edilebilecek. Böylece EYT kapsamına girerek yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı elde edilebilecek.