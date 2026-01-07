Gökyüzünde art arda ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı. Birkaç dakika boyunca görülebilen ışıklı cisimler, daha sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olay ilçede büyük merak uyandırdı.



İlk anda endişeye neden olan ışıklı cisimlerin, SpaceX tarafından geçtiğimiz hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları olduğu öğrenildi. Uyduların belirli zamanlarda toplu halde gökyüzünde görünmesinin normal olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.