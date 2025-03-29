Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere asgari 6.631,40 TL ödeme yapılırken, kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12. sınıf öğrencilerine ise en az 11.052,34 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Son 3 yılda, staj desteği kapsamında öğrencilere toplamda 63,5 milyar TL destek sağlandığı vurgulandı.

Işıkhan, geleceğin nitelikli iş gücünün birlikte yetiştirileceğini belirterek, devletin eğitim ve istihdam alanında sunduğu bu desteğin önemine dikkat çekti.

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Kaynak: Haber merkezi