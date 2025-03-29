Edinilen bilgiye göre İnegöl Domaniç yolu üzeri Tahtaköprü Mahallesi girişinde M.A K.(47) yönetimindeki 16 BGS 839 plakalı otomobil ile B.U.(30) yönetimindeki 16 AUY 925 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 16 AUY 925 plakalı otomobil sürücüsü B.U. ile 16 BGS 839 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan A.N.C.(8) ile A.K.(44) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.