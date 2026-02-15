Edirne'de kullanılmayan bir su deposuna düşen yavru köpek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yavru köpeğe ulaşabilmek için depoya merdivenle indi. Dar ve derin alanda dikkatli şekilde ilerleyen ekipler, yaklaşık 6 saat süren titiz çalışmanın ardından yavru köpeği bulunduğu yerden sağ salim çıkardı. Kurtarma anları çevrede toplanan vatandaşlar tarafından da yakından takip edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpek, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından güvenli bir alana alındı.