Bursa’da Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışan Meral Kaya, su kabaklarından yaptığı eserler ile sergi açtı. Tayyare Kültür Merkezi’nde açılan sergi 6 Temmuz’a kadar görülebilecek.

Bursa’da 12 yıldır evinde yetiştirdiği su kabaklarını oyarak çeşitli süs eşyalarına dönüştüren Meral Kaya, yaptığı eserlerden sergi oluşturdu. Akvaryumdan kuş kafesine kadar bir çok farklı objeye imza atan Kaya’nın sergisi ziyaretçiler tarafından tam not aldı. Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu belirten Meral Kaya, "Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapıyorum. 12 yıldır evimde yetiştirdiğim su kabaklarından akvaryum, kuş kafesi ve saksı gibi ürünler yaparak başladım. Bugüne kadar sayısız sergi açtım. Son sergimizi de Tayyare Kültür Merkezi’nde açtık. Vatandaşlar gelip sergide bulunan farklı eşyaları inceleyebiliyor" diye konuştu.

Ayrıca serginin 6 Temmuz’a kadar süreceği öğrenildi.