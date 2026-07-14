İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi Kavaklık Mevkii’nde hayata geçirilmesi planlanan İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi projesi iptal edildi. Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ’nin olumsuz görüşü üzerine projeye ilişkin ÇED sürecini sonlandırdı.

ATIKLAR YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILACAKTI

Proje tanıtım dosyasında, tesiste yıllık 28 bin 500 ton, günlük ise 95 ton inşaat ve yıkıntı atığının işlenmesi öngörülüyordu. Tesise taşınacak atıklardaki demir ve benzeri metal parçaların ayrıştırılmasının ardından malzemelerin kırma-eleme işleminden geçirilerek mıcır, taş tozu ve dolgu malzemesi şeklinde yeniden ekonomiye kazandırılması planlanıyordu. Projenin yatırım maliyeti ise 9 milyon 50 bin TL olarak belirlenmişti.

TAŞKIN RİSKİ BELİRLEYİCİ OLDU

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alana kurulması planlanan tesiste, yapım sürecinde 10, faaliyete geçmesinin ardından ise 15 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyordu. Çevresel etkilerin en aza indirilmesi için toz bastırma sistemi, düzenli sulama çalışmaları ve çeşitli koruyucu tedbirlerin uygulanması öngörülüyordu.

Ancak sürecin seyrini DSİ'nin görüşü değiştirdi. Kurum tarafından yapılan incelemelerde proje alanının doğusunda Akçasu Deresi, batısında ise Bedre Deresi bulunduğu, parsellerin her iki derenin de taşkın etki alanı içerisinde kaldığı tespit edildi. DSİ, dere ıslah projeleri tamamlanıp uygulamaya geçirilinceye kadar taşkın riskinin devam edeceğini belirterek, söz konusu parseller üzerinde yapılaşmanın taşkın açısından uygun olmadığını bildirdi.

Bu değerlendirme üzerine Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, projeye ilişkin ÇED sürecini sonlandırarak yatırımın mevcut koşullarda uygulanamayacağını açıkladı.