Kestel Belediyesi, sadece fiziki yatırımlarıyla değil, eğitime yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla da gençlerin yanında olmaya devam ediyor. 14-17 Temmuz tarihleri arasında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, 10.00-17.00 saatleri arasında devam edecek tercih danışmanlığı kapsamında öğrenciler ve aileleri, alanında uzman isimlerden birebir destek alma fırsatı buluyor.

Eğitim Uzmanı ve Profesyonel Koç Murat Morkoç ile Öğretim Görevlisi ve Kariyer Danışmanı Tolga Bahadır Şimşek, öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları ve hedefleri doğrultusunda en doğru tercihleri yapabilmeleri için rehberlik ediyor.

Başkan Erol, 'doğru tercih, doğru gelecek demektir'

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, eğitim alanında gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, LGS tercih döneminin öğrencilerin hayatındaki en önemli süreçlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Erol, 'LGS tercih süreci, öğrencilerimizin eğitim hayatında verecekleri en önemli kararlardan biridir. Biz de Kestel Belediyesi olarak gençlerimizin bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmek, doğru tercihlerle hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmak için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetimizi başlattık. Alanında uzman eğitimcilerimiz eşliğinde öğrencilerimize birebir rehberlik ediyor, onların gelecek yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimizin başarısı, Kestel'imizin yarınlarına yapılan en kıymetli yatırımdır.' dedi.

Başkan Erol, tüm LGS öğrencileri ve ailelerini tercih süresi boyunca Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne davet ederek, 'Doğru tercih, doğru gelecek demektir. Gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmaları için uzman desteğimizle yanlarındayız.' ifadelerini kullandı.

Kestel Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulan tercih danışmanlığı hizmeti, 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam edecek.