Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türk milletinin darbe girişimine karşı destansı direnişini anlatan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi', Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda ziyarete açıldı. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen sergide, hain darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu kahramanlığı ve demokrasi mücadelesini yansıtan fotoğraf kareleri Bursalılarla buluştu. Serginin açılışına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Oktay Yılmaz ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, açılışın ardından sergiyi dolaşarak fotoğrafları tek tek inceledi.

15 Temmuz Türkiye için milattır

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, 'Aziz milletimiz bundan tam 10 yıl önce en karanlık geceyi imanıyla aydınlatmıştır. O gece, milletimizin diriliş ve uyanış gecesidir. 15 Temmuz, Türkiye için milattır. Aziz milletimiz; 15 Temmuz'da vatanına, bayrağına, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkarak büyük bir destana imza atmıştır. Milyonlarca vatandaşımız o gece, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kenetlenerek millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir' dedi.

Asla unutulmayacak

'Kahraman milletimizin FETÖ'cü teröristlere karşı yazdığı demokrasi destanını asla unutmayacağız' diyen Başkan Oktay Yılmaz, '15 Temmuz'da ortaya koyduğumuz milli birlik ve dayanışma ruhu, aynı yollara başvurmak isteyecek hainlerin ümitlerini kökten söküp atmıştır. 15 Temmuz ruhunu diri tutacak, bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum' ifadelerini kullandı. Türk milletinin cesaretini, demokrasiye olan bağlılığını ve 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlığı anlatan sergi, 20 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.