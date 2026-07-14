Yenişehir'in tarihi ve kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olan asırlık Şemaki Evi, uzun süren kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Yenişehir Belediyesi'nin yoğun gayretleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar neticesinde açılışa hazırlanan tarihi konak, ilçenin kültür turizmine yeni bir soluk kazandıracak.

Protokol imzalandı

Batı Türkistan'ın Şemaki kasabasından göç ederek Yenişehir'e yerleşen köklü Şemaki ailesi tarafından 18. yüzyılda inşa ettirilen ve 1991 yılında müze olarak halkın hizmetine sunulan konak, bölgedeki sivil mimarinin en nadide örnekleri arasında yer alıyor. Zaman içinde yıpranan ve uzun süredir tadilat çalışmaları sebebiyle kapalı bulunan tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel büyük bir idari trafik yürüttü. Geçtiğimiz günlerde Tarihi Yenişehir Belediyesi binasında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İznik Müzeler Müdürü Tolga Koparan ile Yenişehir Belediyesi arasında imzalanan resmi iş birliği protokolünün ardından, açılış için geri sayım resmen başladı.

'Turizm potansiyelini açığa çıkarmak için çalışıyoruz'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir'in çok güçlü bir tarih ve turizm destinasyonu olduğunu vurguladı. Başkan Ercan Özel, şunları kaydetti:

'Tarih ve turizm kenti şehrimizde, ecdadımızdan bizlere miras kalan bu eşsiz kültürel değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak en öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Yenişehir'imizin saklı kalmış turizm potansiyelini açığa çıkarmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Şemaki Evi, ilçemizin estetik ruhunu ve tarihi derinliğini yansıtan en nadide hafıza mekanlarımızdan biri. Şemaki Evi'nin yeniden ziyarete açılması, ilçemizi bölgenin önemli bir kültür turizmi cazibe merkezi haline getirme hedefimizin çok güçlü bir yapı taşıdır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum.'