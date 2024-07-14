Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesis olan merkezde hummalı çalışma sürüyor. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve sonrası kullanım alanları içeren projede; idari birimler, sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak. Çalışmalar kapsamında projenin A ve C Blok çelik yapıların çatı imalatları tamamlandı. Ekipler cephe panel kaplama işlemlerine başlayacak. Proje içerisinde yer alan prefabrik yapının çatı kaplama imalatları sürüyor.