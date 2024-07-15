Büyükşehir A Takımı ekipleri, kırsal mahallelerde yol kenarlarındaki tıkanan su kanallarını (V kanal) açma ve temizleme çalışması yaparak, taşkınların önüne geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Bu doğrultuda ekipler, yol kenarlarındaki tıkanan V kanallarını temizleyerek, su taşkınlarının önüne geçiyor.

Yola taşan dikenli sarmaşıklar da traktöre monte edilen aparatla budanıyor. Yaz boyu yapılan çalışmalarla yağışlardan kaynaklanan su taşkınlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, sürücülerin de emniyet içinde seyahat etmeleri sağlanıyor.