Galatasaray’ın eski futbolcusu Suat Kaya, sarı-kırmızıların sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi için, "Derbiyi kazanarak şampiyon olmak en büyük dileğim" dedi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Suat Kaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Yeni tesisleri ilk kez gördüğünü söyleyen Kaya, "17 Mayıs günü gördüm. Bizim için önemli bir gün. O vesileyle buraya davet edildik, geldik. Harika bir tesis. Bittiği zaman daha muhteşem olacak. İyi futbolcular, isim sahibi futbolcular, şampiyon futbolcular böyle tesislerde çalışmalı. Galatasaray’a çok yakışacak. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

"Okan Buruk, Galatasaray’ın genetiği olan hücum oynatmayı iki senedir başarıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için ise Suat Kaya, "İki senedir çıtayı zorlayacağı yere kadar zorluyor. Güzel bir kadro mühendisliği yaptı. Bu takımı yan yana tutup da Galatasaray’ın genetiği olan hücum oynatmayı iki senedir başarıyor. Bizde bir mantalite vardır, kalemizde ne kadar varsa karşı tarafta bir tane fazlaysa olay bitmiştir. Bunu mükemmel derece de taşıdı. Aldığı sonuçlardan ve galibiyet serisinden de belli. Sondan bir önceki maç olan derbiyi kazanarak şampiyon olmak en büyük dileğim" ifadelerini kullandı.