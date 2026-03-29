Bursa’da yaklaşık sekiz yıl önce kurulan ve kısa sürede hızlı bir büyüme yakalayarak günlük üretimini 10 tonun üzerine çıkaran gıda şirketinin yükselişi kadar düşüşü de ani oldu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda’nın başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirket ile ortağının konkordato talebi reddedildi.

Aynı grup bünyesinde faaliyet gösteren Master Bronz için ise iflas koşullarının oluşmadığına karar verildi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre mahkeme, Master Choco hakkında iflas kararı alırken, konkordato sürecinde görev yapan komiserin yetkisine son verdi ve şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırdı.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2018'de kurulan şirket üretime ilk olarak gofretle başladı. Şirket yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alanda, günde ortalama 12 ton ürün kapasitesine sahipti.