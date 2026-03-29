”TEKRAR PLAY OF POTASINA GİRDİK”

Alınan galibiyet sonrası tekrar play of potasına girildiğini ifade eden Kani Ademoğlu, “Teknik heyetimizi, futbolcu kardeşlerimizi, tartarlarımızı hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Erzincan maçı bizim için zorlu bir maçtı, istatistiklere baktığımızda son dokuz haftada sadece dört gol yiyen ve bir mağlubiyeti olan rakibimizdi. Biz ise bir maçta dört gol attık. Çok şükür galibiyetimiz sonrası takımımız tekrar play of potasına girdi. Gelecek maçlarda da başarılı olacağımıza inanıyoruz.” dedi.

“TARAFTARIMIZ ÇOK DİKKATLİ OLMALI”

Taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu ve rakiplerin tahriklerine aldırış edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ademoğlu, “Saha içerisinde tahrik eden unsurlar olabiliyor, onlara kesinlikle aldırış etmemiz lazım. Evimizde çok önemli iki maçımız kaldı, taraftarımıza her zamankimden fazla ihtiyacımız var. Bunun için daha çok dikkatli olup ceza almamamız lazım.” dedi.

“10 AYDA 107 MİLYON LİRAYA YAKIN ÖDEME YAPTIK”

Maddi anlamda da ciddi mesafe kat ettiklerini ileten Başkan Kani Ademoğlu, “Yönetimsel anlamda göreve geleli on ay oldu. Maddi anlamda gergin zamanlarımız da oldu, hamdolsun takımımız duruş ve direnç gösterdi. Şu ana kadar 107 Milyon liraya kadar ödemeler yapıldı. Sıkıntılarımız hâlâ devam ediyor. Bayrak, forma kampanyası gibi projeler üreterek aslında bütün tuşlara bastık. Maddi kazanç harici sosyal projelerimizle aidiyet kazandırmaya çalışıyoruz. Ekonomik sıkıntılara rağmen bu güne kadar para konuşulmadı ama bir de bize sor derler ya o seviyedeyiz.” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HEDEFE YÜRÜYORUZ”

Protokol üyeleri ve sponsorların desteğiyle birlik ve beraberlik sağlandığını ileten Kani Ademoğlu son olarak, “Sezon başından bu yana manevi ve maddi birlik sağladık. İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman, Kaymakamımız Eren Arslan ve son süreçteki destekleriyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ile sponsorlarımız tarafından ciddi destekler sağlandı. Hepsinden Allah razı olsun. Saha içinde yürekli kardeşlerimiz, saha dışında da bizler birlik ve beraberlik içerisinde hedefe yürümeye devam ediyoruz.” dedi.