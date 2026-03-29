Sabit genişbant, toptan hat kiralama ve tahsisli kapasite hizmetlerinde işletmeci değişikliğine ilişkin hazırlanan yeni düzenleme taslağıyla birlikte abonelerin operatör değiştirme süreci daha hızlı ve şeffaf hale getiriliyor. Sürecin tamamen dijital ortama taşınmasıyla keyfi uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenirken, düzenleme doğrudan işletmecilere sorumluluk yüklüyor. En büyük faydayı ise kullanıcıların elde etmesi bekleniyor.

Taslağa göre operatör değişiklikleri artık e-Devlet sistemi üzerinden onaylanacak. Abonenin talebi doğrultusunda yeni operatörün başlattığı işlemde, kullanıcıya SMS ile bilgilendirme yapılacak ve e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla onay alınacak. Bu yöntemle sahte başvuruların ve izinsiz geçişlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sistemde bazı kısıtlamalar da yer alıyor. Buna göre son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik hakkı bulunacak.

Öte yandan operatör değişikliği sürecine ilk kez net süre sınırları getiriliyor. Mevcut operatör başvuruyu 48 saat içinde onaylamak ya da gerekçeli şekilde reddetmek zorunda olacak. Yeni operatör ise en geç 7 gün içinde işlemi tamamlayacak. Başvuruların 7 iş günü içinde sisteme girilmesi gerekecek ve bu sürelerin aşılması durumunda başvuru otomatik olarak iptal edilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte operatör değişikliği sırasında internet kesintisi yaşanmayacak, geçiş tamamlanana kadar mevcut hizmet devam edecek, işlem sonuçlandığında ise yeni operatör devreye girecek.

Türkiye'den Cemal Kurt'un haberine göre, bu uygulama özellikle iş yerleri ve kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından önemli avantaj sağlayacak. Düzenlemenin en dikkati çeken başlıklarından biri de mevcut operatörün rolü. Buna göre operatör değişikliği sürecinde eski hizmet sağlayıcı aboneyle iletişime geçerek vazgeçirme girişiminde bulunamayacak. Ayrıca başvurular yalnızca sınırlı teknik ve idari gerekçelerle reddedilebilecek. Keyfi engelleme ve geciktirme uygulamaları sona erecek.

1 Haziran'da yürürlükte

Düzenlemenin 1 Haziran 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte internet sektöründe rekabetin artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve abonelerin daha kolay operatör değiştirebilmesi bekleniyor.