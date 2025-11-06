Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Orhan Batman, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Çolak ve Araştırma Görevlisi Serdar Bülbül; ‘Otel Çalışanlarının Afet Farkındalığı Var Mı?’ başlıklı bildirileriyle 25’inci Ulusal Turizm Kongresi’nde ‘En İyi Bildiri’ ödülünün sahibi oldu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler turizm alanındaki güncel araştırmalarını paylaştı. SUBÜ öğretim elemanlarının bildirisi, akademik içeriği ve yöntemiyle öne çıkarak kongre bilim kurulunca ‘En İyi Bildiri’ seçildi. Bildiri çalışması, SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenen Hızlı Destek Projesi çerçevesinde hazırlandı.

Kaynak: İHA