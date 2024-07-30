SUBÜ Personel Daire Başkanlığı, hizmet içi eğitimler kapsamında ‘Kişisel Motivasyon ve Kendine Liderlik Etme’ başlıklı eğitim düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, hizmet içi eğitimler çerçevesinde ‘Kişisel Motivasyon ve Kendine Liderlik Etme’ başlıklı bir eğitim düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa tarafından verilen eğitime 41 personel katılım sağladı. Eğitimde; motivasyonun önemi, kaynakları, etkileri ile insanın öncelikli olarak kendi ile iletişimi ve bundan yola çıkarak zor insanlarla doğru ve kolay iletişim kurmanın yolları anlatıldı. Eğitim sonunda Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı tarafından Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa’ya teşekkür belgesi takdim edildi. Personel Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada kişisel gelişim ile iş özelindeki yetkinliklerin artırılmasına yönelik eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.