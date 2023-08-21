Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından SUBÜ’de doluluk oranları belli oldu. Okul birincileri ile birlikte ön lisans ve lisans programlarının yüzde 100’den fazlasının dolduğu SUBÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında yerleştirme oranları bakımından 3’üncü sırada yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarının tamamı doldu. Üniversite genelinde 6 bin 475 kontenjan bulunurken okul birincileri ile birlikte SUBÜ’ye 6 bin 655 öğrenci yerleşti. Böylelikle doluluk oranı yüzde 102,78 oldu. Öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Kayıtlara ilişkin detaylar üniversitenin öğrenci işleri sayfasından takip edilebilecek.

Yerleştirme sonuçları neticesinde SUBÜ’nün bazı bölüm ve programlarının puanları dikkat çekici oranda arttı. Buna göre Türkiye’deki üniversitelerde bulunan tüm Mekatronik Mühendisliği Bölümleri arasında SUBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü en üst sıradan tercih edilen 5’inci bölüm oldu. En düşük puana göre yapılan sıralamalarda SUBÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 11’inci, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 16’ıncı, Makine Mühendisliği Bölümü 17’inci, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 19’uncu, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 20’inci en üst sıradan tercih edildi. Meslek yüksekokullarında da SUBÜ’den birçok program öne çıktı. Yine en düşük puana göre yapılan sıralamalarda Sakarya MYO Halkla İlişkiler Programı ile Sakarya MYO Lojistik Programı 5’inci, Arifiye MYO Otomotiv Programı 8’inci, Hendek MYO İç Mekân Tasarımı Programı ve Sakarya MYO İşletme Yönetimi Programı 11’inci, Sakarya MYO Bilgisayar Programcılığı Programı, Sakarya MYO Elektrik Programı ile Sakarya MYO İnşaat Teknolojisi Programı 13’üncü en üst sıradan tercih edildi.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “5’inci yılını yeni kutlayan bir üniversiteyiz. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi gerek ön lisans gerekse lisans programlarımızda yüzde 100 doluluk oranının üzerine çıkmayı başardık. Geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek sıralamalardan tercih edilen birçok bölümümüz oldu. Tercih sırasında Türkiye’de üst sıralarda yer alan fakülte ve bölümlerimiz de bulunuyor. Genel olarak doluluk oranlarında elbette puan barajının kaldırılmasının etkisi var ancak yerleşme puanlarına baktığımızda yükselişimizin sürdüğünü görüyoruz. Eğitim kalitemizin yanı sıra +1 Eğitim Modelimiz, sürekli güncel müfredatımız, istihdam oranlarımız, sosyal transkript ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü gibi öncü ve ayrıcalıklı yönlerimiz üniversitemize teveccühü artırıyor. Önümüzdeki yıllarda yerleşme puanlarımızı ve sıralamalarımızı daha da yukarı çekmek ve üniversitemizin adını daha fazla duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.