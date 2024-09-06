SUBÜ’de kuruma yeni atanan öğretim elemanlarına yönelik Uyum ve Gelişim Semineri düzenledi. Seminer verilenler arasında YÖK’ün dijital dönüşüm hamlesi doğrultusunda açılan 10 yeni programın akademisyenleri de yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından göreve yeni başlayan 29 akademisyene yönelik olarak Uyum ve Gelişim Semineri düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) dijital dönüşüm hamlesi kapsamında SUBÜ Arifiye MYO, Bilişim Teknolojileri MYO ve Hendek MYO’da açılan 10 yeni programın akademisyenleri de seminerde yer aldı. Seminer Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan’ın yer aldığı kapanış buluşması ve katılım belgesi takdimi ile sona erdi.

Seminer çerçevesinde Geyve MYO Öğretim Görevlisi Süleyman Bakkal ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Türk eğitim-öğretim yönetmeliği, çift ana dal ve yan dal süreçlerindeki öğretici sorumluluğu; Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) süreçlerine ilişkin bilgiler paylaştı. Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Kocaman çeşitli amaçlarla kullanılan sistemler, UZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selman Hızal ise uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ve eğitimde üretken yapay zekâ kullanımı ile ilgili etkinlik düzenledi. Öğretim Görevlisi Dr. Münevver Gündüz sınıf içi ve dışında kullanılabilecek yenilikçi pedagojik uygulama örneklerini anlattı. Ayrıca +1 Eğitim Modeli kapsamında öğretim elemanlarının iş yeri uygulaması ve stajlara yönelik sorumlulukları Sakarya MYO Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Dereli ve Dr. Fatma Büşra Polat tarafından katılımcılara aktarıldı. Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı ve Hendek MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman ise bilişim teknolojileri ve otonom sistemler alanında çalışma yürüten koordinatörlük, laboratuvar ve merkez ziyaretlerine mihmandarlık yaptı.

Seminer çoklu katkı sağladı

Kuruldukları ilk günden itibaren liyakate ve uyumlu çalışmaya büyük özen gösterdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bunun bir sonucu olarak yıllardır birbirini destekleyen, özveri ve huzur içerisinde çalışan bir aile olmayı başardık. Elbette her geçen gün gelişimimizi sürdürüyoruz. Kurumumuzdan ayrılan ve yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Bunun için de oryantasyon programları ile bu tür gelişim seminerleri önemli katkı sağlıyor. UZEM, birçok birimi bir araya getiren faydalı bir seminer gerçekleştirerek aramıza kısa süre önce katılan akademisyenlerimizin entegrasyonunu kolaylaştıracak bir çalışmayı hayata geçirdi. YÖK’ün üniversitemizin önerilerini dikkate alarak dijital dönüşüm hamlesi doğrultusundaki 10 yeni programı SUBÜ’de açmasını oldukça anlamlı buluyoruz. Bu programlarımızın doğal olarak birçok akademisyeni yeni ve kontenjanlarımız tamamen doldu. Bu anlamda da seminerin büyük önem verdiğimiz böylesi bir duruma sağladığı katkı da bizleri memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de ailemize katılan her bir ferdin uyumunu kolaylaştırmak, ailemizi huzur içerisinde yarınlara taşımak için bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, göreve başlayan akademisyenlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.