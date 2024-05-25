Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu’nda oy sayma işlemi devam ederken, Süheyl Batum seçimde önde giden Dursun Özbek’i resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen tebrik etti.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Saat 15.00’de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek’in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.