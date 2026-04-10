Raporda en dikkat çeken noktalardan biri, “Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” dosya sayısındaki belirgin artış oldu. 2024 yılında 433 olan dosya sayısı, 2025 yılında 1292’ye yükselerek yaklaşık %198 oranında artış gösterdi.

Rapora göre, İnegöl’de en çok karşılaşılan suç türü, "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" oldu. Bu suçla ilgili 1292 dosya açıldı. Ayrıca, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suç türleri de listede üst sıralarda yer aldı.

66 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2025 yılı faaliyet raporunda, 2025 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. Raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 18 bin 221 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 22 bin 677 ve karar sayısının 20 bin 408 olduğu belirtildi.

YILLARA GÖRE AÇILAN SORUŞTURMA SAYISI

2021 yılı gelen dosya 15 bin 542, 2022 yılı gelen dosya 18 bin 39, 2023 yılı gelen dosya 18 bin 693 ve 2024 yılı gelen dosya 19 bin 152, 2025 yılı gelen dosya 18 bin 221.

İNEGÖL'DEKİ SUÇ TÜRLERİ

Raporda, İnegöl'deki suç türlerine göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 10 suç türünde; taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 1292, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 204, Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak 159, dolandırıcılık 104, mala zarar verme 102, Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 81, Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 80, Resmi belgede sahtecilik 21, Basit yaralama 19, Kasten yaralama 8 olmak üzere 10 suç türünde toplam 2 bin 70 dosya yer aldı.