Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Cihan A.(30) yönetimindeki 16 ZG 045 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Karayolunun ortasına düşürdüğü telefonu eğilerek almaya çalışan Suriye uyruklu Ahmed E.(32)'ye çarptı. Çarpıp metrelerce sürüklenen genç ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de arkadaşı ile karayolunda karşıya geçerken düşürdüğü telefonunu almak için hamle yaptığı sırada aracın çarptığı anlar yer aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.