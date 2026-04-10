Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen "18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu" nedeniyle, saat 10.00 ile 12.00 arasında koşu güzergahında trafik akışı durdurulacak. Saat 09.00’dan itibaren başlayacak yol kapatma uygulaması, etkinliğin sona ermesine kadar devam edecek. Koşu, Saltanat Kapı’dan başlayıp Pınarbaşı Parkı’nda sona erecek.

Bu çerçevede, 2. Osmangazi Caddesi, Kazım Baykal Caddesi, Cemal Nadir Caddesi, Atatürk Caddesi, Gökdere Bulvarı, Irgandı Köprüsü, Selçuk Hatun Sokak, 2. Yağız Sokak, Kayhan Caddesi, Demirciler Çarşısı Caddesi, Alan Sokak, İnönü Caddesi, Tuzpazarı Caddesi, Okçular Çarşısı, Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Ortapazar Caddesi, 2. Kavaklı Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Güranlı Sokak ile bu güzergahlara bağlanan cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Öte yandan, Tüm Emeklilerin Sendikası Bursa Şubesi tarafından düzenlenecek yürüyüş, miting ve konser programı nedeniyle de ikinci bir yol kapatma uygulanacak. Saat 12.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Millet Bahçesi’nden başlayıp Kent Meydanı’nda sona erecek yürüyüş için saat 11.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yürüyüş güzergahı olan Stadyum Caddesi, İpekiş Kavşağı, Darmstadt Caddesi, İlkbahar Caddesi, Nedim Sokak ve Kent Meydanı ile bu noktalara çıkan tüm cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA