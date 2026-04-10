Bursa Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

Bu gece (10 Nisan Cuma) saatlerinden itibaren, 13 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerine kadar Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinde (İnegöl, Keles, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli) hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı, başta üreticilerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bulundukları bölgelere ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel sıcaklık tahminlerini takip etmeleri, gerekli tedbirleri alarak dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Geçerlilik Periyodu:

10.04.2026 - 21.00

13.04.2026 - 10.00