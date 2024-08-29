Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cuma günü düzenlenecek fener alayı 20.30’da Tekirdağ Valiliği önünden başlarken Rumeli İskelesi’nde sona erecek. Tarihler 31 Ağustos’u gösterdiğinde Doğukan Alsay’ın sunumu ile son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan pop müziğin sevilen ismi Emir Can İğrek, Süleymanpaşa sahil dolgu alanda saat 20.30’da en güzel eserlerini Süleymanpaşalılar için seslendirecek.

Süleymanpaşalıları hem fener alayı hem de konserde birlikte olmaya davet eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Önce Cuma akşamı saat 20.30’da valilik önünden başlayacak fener alayımızda buluşacağız. Cumartesi akşamı aynı saatte Tekirdağlı kardeşim Emir Can İğrek, Zafer Bayramı coşkusunu zirveye çıkaracak. Tüm hemşerilerimi Zafer Bayramı kutlamalarımıza bekliyorum” ifadelerini kullandı.