Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Gaziköy Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler ağır yaralandı. Olay, Ekiciler’in bir benzinlikte durduğu sırada, ticari taksiyle gelen üç kişi arasında çıkan tartışmanın ardından yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can Ekiciler, benzin almak için Gaziköy Mahallesi’nde bir benzinlikte durduğu sırada, ticari taksiyle yanına gelen üç kişiyle bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerden biri belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ekiciler’e ateş ederek başından vurdu. Saldırganlar, olayın ardından geldikleri ticari taksiyle köy yollarından kaçarak izlerini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Mustafa Can Ekiciler, ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, Ekiciler’in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin kullandığı ticari taksi şoförü, karakola giderek bilgi verdi. Jandarma ekipleri, süratle başlattıkları operasyonla olayla bağlantılı olduğu düşünülen üç kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ederken, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler’in yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdürdüğü kaydedildi.

Süleymanpaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bu insanlıktan uzak, vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumlu ya da sorumluların en kısa sürede tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılacağı inancını taşıyor ve Ekiciler’e acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.