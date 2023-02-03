Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmed’in oğlu olarak dünyaya gelen 2. Murad Han, vefatının 572. yılında Bursa’daki hazîresi başında dualarla yâd edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Muradiye Külliyesi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğan Yavaş ve İl Müftü Yardımcısı Nurullah Koçan’ın katıldığı anma programında 2. Murad Han için Kuran-ı Kerim okundu.

II. Murad Han’ı, en önemli eserlerinden biri olan Muradiye Külliyesi içinde andıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “3 Şubat 1451 tarihinde rahmet-i Rahman’a kavuşan Sultan 2. Murad Han’ın vefatının 572’nci sene-i devriyesi. Murad Han, ince ruhlu, hassas, lütufkar, adil, merhametli, sözünde sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yüksek bir devlet adamıydı. Ve bütün ömrünü gaza meydanlarında geçirdi” dedi.

İmar işlerini asla aksatmadı

Sultan 2. Murad Han’ın Bursa’nın imar ve ihyasına da çok değer verdiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Saltanat döneminde Bursa ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için medreseler yaptırdı. Osmanlı topraklarını 880 bin kilometreye çıkardı. Ben bu vesileyle, Ertuğrul Gazi’den Osman Gazi’ye, Orhan Gazi’den Yıldırım Han’a, Murad Hüdavendigar’dan Çelebi Mehmed ve İstanbul’un fethinden sonra da Bursa’nın imar ve ihyasına değer veren tüm ecdadımıza rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun, ruhları şad olsun” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğan Yavaş da “Bursa’da yatan 6 tane padişahın eserleri bizim için en önemli kaynaklar. Bütün sanatımız, kültürümüz kendini burada ifade ediyor. Mübareklerimizin yaptığı eserleri sayfalarca yazıyoruz bitmiyor. Muradiye külliyesinin nasıl değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu yapılar konuşmakla yazmakla bitmez. Ruhu şad olsun” dedi.

Törenin sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.