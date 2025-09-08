Tüm Türkiye’deki okullarda bugün, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanı yaşandı. Yurt genelinde pek çok öğrenci ilk kez okullu olma heyecanı yaşarken, anne babalar da çocuklarının bu sevincine ortak oldu. Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi tarafından, Sultanbeyli genelindeki okullarda 9 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi. Defter setinden boyama çantasına, kalem setinden oyun hamuruna kadar birçok okul gerecinin bulunduğu kırtasiye paketi karşısında öğrenciler de büyük bir mutluluk yaşadı.

"Bu okuldan İstanbul’un ve ülkemizin gurur duyacağı bireylerin çıkacağına yürekten inanıyorum"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılış töreninde duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sultanbeyli’de ilk kez okula başlayan minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Tombaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün hayatınızın en özel günlerinden birindesiniz. İlk defa okula başladığınız bu günde, anne ve babalarınızdan ayrılarak yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Artık sizin için ikinci bir aile var, öğretmenleriniz ve hocalarınız. Onlar bundan sonra sizin rehberiniz, yol göstericiniz ve yeni anne babnalarınız olacak. Şimdiye kadar ailenizden aldığınız eğitim ve terbiyeyi, bundan sonra okulunuzda geliştirecek ve hayatınıza yön verecek bir eğitim sürecine atılacaksınız. Bu sıralardan geleceğin bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamları ve valileri çıkacak. Bugünkü heyecanınızı ve öğretmenlerinizin gözlerindeki ışıltıyı gördükçe bunu şimdiden hissedebiliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. İnşallah eğitimde en güzel örnekleri ortaya koyarak size yol gösterecekler. Sizlerin de gayretiyle bu okuldan İstanbul’un ve ülkemizin gurur duyacağı bireylerin çıkacağına yürekten inanıyorum."

Törenin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarına geçerek derslerine başladı.