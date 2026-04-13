Sultanbeyli'de çıkan yangında bitişik iki binanın çatısı küle dönerken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dikilitaş Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle iki binanın çatı kısımlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakini Ferhat Gonca, yangının çıkış anına ilişkin, 'Üstte çatıdaki ev sahibinin kendi çatısını tamir ederken alevlerin yan tarafa sıçradığını gözümle gördüm. Hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsun ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etti. Dumandan sadece bir kişi etkilendi. Ambulans ekipleri müdahale ettikten sonra komşularına teslim edildi' dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.