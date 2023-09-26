Sultanbeyli’de çektiği drift videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şahsa 20 bin 342 TL idari para cezası kesildi.

Dün sosyal medya platformlarında ‘en az on kere bunu yaptı’ başlıklı video içeriğine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Sultanbeyli ilçesi Polenez Caddesi üzerinde bulunan kavşak içerisinde bir şahsın aracı ile tehlikeli hareketler yaptığı belirlendi. Şahsı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen S.D. isimli şahıs olayda kullanmış olduğu araç ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahsa drift maddesinden 20 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca şahıs hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.